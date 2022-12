ZDF gewinnt Krimi-Duell gegen ARD Der „Erzgebirgskrimi“ versus „Nord bei Nordwest“: Beim Krimi-Duell am Mittwochabend zog das ZDF rund 870.000 Zuschauer mehr vor den Fernseher. dpa

Berlin -In einem Krimi-Duell am Mittwochabend hat sich das ZDF gegen das Erste durchgesetzt. Der „Erzgebirgskrimi“ mit Kai Scheve und Lara Mandoki lockte im Zweiten mit „Ein Mord zu Weihachten“ ab 20.15 Uhr 5,39 Millionen Zuschauer (19,6 Prozent) an. Die ARD hatte knapp das Nachsehen, dort lief eine Wiederholung aus der Reihe „Nord bei Nordwest“: Die Episode „Ho-Ho-Ho!“ mit Hinnerk Schönemann, Jana Klinge und Marleen Lohse sahen 4,52 Millionen (16,4 Prozent) an.