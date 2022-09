Der Satiriker Jan Böhmermann hat in seiner Sendung ZDF Magazin Royale am Freitagabend die Computerspiele-Industrie kritisiert. User würden beim Online-Gaming zum Teil Tausende Euro verlieren. Das geschehe über sogenannte Mikrotransaktionen, so die Ergebnisse der Böhmermann-Recherche.

Ein User kauft sich beispielsweise in einem Fantasy-Spiel neue Waffen und überweist dafür Geld. Allein über Mikrotransaktionen verdiene die Computerspiele-Industrie in Deutschland Milliarden an Euro im Jahr. Der Schaden sei für junge Gamer und deren Familien im Einzelfall immens.

Parodiert Böhmermann hier Twitch-Streamer MontanaBlack

Der Satiriker tritt in seiner Sendung gleich zweimal auf. Einmal als Moderator Böhmermann und gleichzeitig als Parodie eines Twitch-Streamers, der die Sendung kommentiert. Der Moderator sieht aus wie immer, die Parodie links unten am Bildschirmrand macht prollige Sprüche und trinkt Energydrinks. Der Parodie-Böhmermann hält den ZDF-Livestream an und macht sich über die Sendung lustig. „Das ist er am Blinzeln der Sponk, Alter.“ Und weiter: „Wie jede kleine Schwester spielt Böhmermann „Merge Dragons““.

Wen genau Böhmermann mit der Parodie aufs Korn nimmt, ist nicht klar. Medien spekulieren, dass er den in der Gamingszene bekannten Twitch-Streamer MontanaBlack nachmacht.