ZDF stellt sein People-Magazin „Leute heute“ ein Die Sendung ist ein echter Longrunner im Vorabendprogramm des ZDF. Seit 26 Jahren gibt es „Leute heute“, im Sommer soll Schluss sein. dpa

Mainz -Das ZDF stellt in der zweiten Jahreshälfte sein People-Magazin „Leute heute“ ein - will die Themen aber künftig in anderen Formaten unterbringen. Ab Herbst 2023 werde man die Themen von „Leute heute“ im dann verlängerten News- und Boulevardmagazin „hallo deutschland“ aufgreifen, teilte ein Sprecher des Senders der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag mit. Außerdem würden die Themen in neuen Online-Formaten in der Mediathek präsentiert. Zuerst hatte die „Bild am Sonntag“ darüber berichtet.