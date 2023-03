Fälle von Hunde-Malaria in Brandenburg nehmen zu: Das sind die Symptome Die durch Zecken übertragenen Hunde-Malaria könnte sich in Brandenburg ausbreiten. Die Auwaldzecke, die Babesiose überträgt, kommt derzeit verstärkt vor. dpa

Eine Zecke läuft über eine Hand. Bernd Weißbrod/dpa

Michendorf -Der brandenburgische Landesjagdverband warnt vor einer möglichen Ausbreitung der durch Zecken übertragenen Hunde-Malaria. Die Auwaldzecke (Dermacentor reticulatus) komme derzeit verstärkt in Brandenburg vor und könne die für Hunde gefährliche Krankheit Babesiose, auch Hunde-Malaria genannt, auslösen, teilte der Verband in Michendorf am Dienstag mit. Im Landkreis Teltow-Fläming habe eine Amtstierärztin am vergangenen Wochenende bereits von stark steigenden Fallzahlen berichtet.