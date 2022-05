Wenige Stunden nach den Schüssen in der US-Stadt Buffalo mit zehn Toten ist der mutmaßliche Schütze Medienberichten zufolge am Samstagabend (Ortszeit) des Mordes ersten Grades angeklagt worden. Auf Videos und Fotos war zu sehen, wie der 18-Jährige mit dünnem weißen Hemd und Gesichtsmaske vor Richter Craig Hannah im Gericht von Buffalo im Ostküstenstaat New York sitzt. Die Ermittler gehen von einem Hassverbrechen des Weißen aus: Die Mehrzahl der insgesamt 13 Opfer – neben den zehn Toten wurden drei Menschen verletzt – waren Schwarze.

The Buffalo News via AP Der mutmaßliche Täter (r.) steht in Handschellen neben seinem Anwalt, während die Anklage gegen ihn im Buffalo City Court verlesen wird.

Vor Gericht plädierte der 18-Jährige auf nicht schuldig. Auf die Frage von Richter Hannah, ob er die Anklagepunkte verstanden habe, antwortete er der Zeitung The Buffalo News und anderen Medien zufolge mit: „Ich verstehe meine Anklage.“ Eine Freilassung auf Kaution wurde ihm den Berichten zufolge nicht gewährt. Falls der 18-Jährige verurteilt werden sollte, drohe ihm eine lebenslange Haftstrafe ohne Chance auf Begnadigung, hieß es.

Die Tat ereignete sich am Sonnabend ab 14.30 Uhr Ortszeit. Auf dem Parkplatz eines Supermarktes eröffnete der Täter das Feuer auf mehrere Menschen und betrat dann den Laden, in dem er sich der Polizei später ergab. Der Bürgermeister von Buffalo, Byron Brown, sagte, der junge Mann sei nicht aus Buffalo. Das FBI untersucht den Vorfall sowohl als Hassverbrechen als auch als Fall von rassistisch motiviertem, gewaltbereitem Extremismus, wie ein Ermittler der US-Bundespolizei sagte.

Der US-Sender CNN berichtete am Sonntag, dass der Tops Friendly Market, in dem die Schießerei stattfand, sich im Herzen der schwarzen Gemeinde von Buffalo befindet. Elf der 13 Personen, die von dem weißen Verdächtigen erschossen oder verletzt wurden, seien Schwarze gewesen. „Das war das pure Böse“, sagte der Sheriff von Erie County, John C. Garcia, auf einer Pressekonferenz und nannte die Schießerei ein „rassistisch motiviertes Hassverbrechen von jemandem außerhalb unserer Gemeinde“.