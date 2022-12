Zehn Verletzte nach Unfall eines Kleintransporters Ein Kleintransporter mit zehn Menschen aus der Ukraine ist am Sonntagmorgen auf der A2 bei Wollin im Landkreis Potsdam-Mittelmark verunglückt. Als mögliche U... dpa

ARCHIV - Polizei Blaulicht bei Unfallaufnahme. Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Wollin -Ein Kleintransporter mit zehn Menschen aus der Ukraine ist am Sonntagmorgen auf der A2 bei Wollin im Landkreis Potsdam-Mittelmark verunglückt. Als mögliche Ursache komme Übermüdung des Fahrers in Betracht, teilte die Polizei am Nachmittag mit. Nach ersten Erkenntnissen wurden alle zehn Insassen des Transporters, darunter ein Kind, verletzt - laut Polizei zwei von ihnen schwer.