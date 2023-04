Zehnjährige tot in Kinderhilfe-Einrichtung gefunden Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mädchens feststellen. Die Polizei hat eine Sonderkommission gebildet. Erste Anzeichen deuten auf ein Tötungsdelikt. dpa

ARCHIV - Im Fall der toten Zehnjährigen hat die Polizei eine Sonderkommission gebildet (Symbolbild). Lino Mirgeler/dpa

Wunsiedel -Ein zehn Jahre altes Mädchen ist tot in einer Kinder- und Jugendhilfe-Einrichtung in Wunsiedel in Oberfranken gefunden worden. Nach Angaben der Ermittler gibt es Anzeichen für ein Fremdverschulden am Tod des Mädchens.