Zehnjähriger fällt in Hamburg in Elbe Passanten sollen noch versucht haben, dem Kind aus dem Wasser zu helfen - vergebens. Auch die Suche von Polizeitauchern bleibt bisher ohne Erfolg. dpa

Polizeitaucher und Polizeibeamte bei der Suche nach dem Jungen in der Elbe. Marcus Brandt/dpa

Hamburg -An einem Fähranleger in Hamburg haben Rettungskräfte nach einem Jungen gesucht, der dort am Vormittag in die Elbe gefallen sein soll.