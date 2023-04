Leaks über Mathias Döpfner: Wolfgang Kubicki sieht "keinen Handlungsbedarf"

FDP-Spitzenpolitiker Wolfgang Kubicki hat die Berichterstattung in der Zeit über den Axel-Springer-Chef Mathias Döpfner kritisiert. „Abgesehen davon, dass ich es für rechtlich grenzwertig und für moralisch problematisch halte, private Nachrichten pressetechnisch zu verwerten, sehe ich keinen Handlungsbedarf in der Causa Döpfner“, sagte Wolfagng Kubicki dem Berliner Briefing-Dienst Table.Media. Die Berichterstattung sei womöglich „aus Gründen der Schaulust von Interesse“, vermutete er: „Politisch ist sie es nicht.“

Die Wochenzeitung Zeit hatte am Donnerstag Mails und Chatnachrichten von Springer-Vorstand Mathias Döpfner geleakt. Darin wird deutlich, welchen starken Einfluss dieser auf die Berichterstattung der Bild nimmt. So bat der Konzern-Chef, vor der Bundestagswahl die FDP zu unterstützen.

Döpfner:„Die ossis sind entweder Kommunisten oder faschisten“

Besonders scharf wird Döpfner jetzt kritisiert, weil er sich in den veröffentlichen Nachrichten, die Corona-Politik der Bundesregierung sowie die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel ablehnt und sich verachtend über Ostdeutsche und Muslime äußert. „Die ossis sind entweder Kommunisten oder faschisten. Dazwischen tun sie es nicht. Eklig.“, heißt es in dem Bericht. Zu Muslimen schreibt er: „free west, fuck the intolerant muslims und all das andere Gesochs“. Dann: Wer „die Türen öffnet wird Rassismus ernten“. Außerdem: „Und natürlich: Zionismus über alles. Israel my country.“

Die Äußerungen des Springer-Chefs Mathias Döpfner sorgen auch einen Tag nach der Veröffentlichung weiter für Wirbel. Jan Hollitzer, Chefredakteur der Thüringer Allgemeinen, warf Döpfner die Diffamierung Ostdeutscher vor.

Hollitzer sagte dem Nachrichtenportal t-online: „Als ostdeutscher Springer-Mitarbeiter würde ich mir ernsthafte Gedanken machen. Für einen Chef mit einer solchen Einstellung zu arbeiten, kann nicht leicht sein.“ Er nannte die Wortwahl Döpfners erstaunlich. „Herr Döpfner diffamiert so eine ganze Bevölkerungsgruppe, er beleidigt einen großen Teil des Landes. Das ist eines so einflussreichen Medienmanagers unwürdig“, sagte der Journalist, der in Thüringen geboren wurde, in dem am Donnerstagabend veröffentlichten Interview.