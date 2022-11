Die Zeit verliert vor Gericht gegen Berliner Galeristen Johann König 

Die Wochenzeitung Die Zeit hat vor dem Landgericht Hamburg gegen den Berliner Galeristen Johann König einen Rechtsstreit verloren. Wesentliche Teile der Berichterstattung, in denen König angebliche sexuelle Belästigungen und Übergriffe vorgeworfen wurde, wurden nun per einstweiliger Verfügung untersagt.

Die in der Zeitung veröffentlichen Vorwürfe gegen den Galeristen Johann König sorgten Anfang September für jede Menge Wirbel. König ging von Anfang an in die Offensive und wehrte sich verbal und schriftlich gegen die Anschuldigungen und warf der Zeit falsche Berichterstattung vor. Nun wurde dem Galeristen Recht gegeben.

Schertz Bergmann Rechtsanwälte erwirkt für den bekannten Galeristen Johann König einstweilige Verfügung gegen @zeitonline und @DIEZEIT wegen der Berichterstattung vom 31.08. bzw. 01.09.2022 pic.twitter.com/Og8vpBtStf — Schertz Bergmann (@schertzbergmann) November 4, 2022

Wie sein Anwalt Christian Schertz am Freitag weiter mitteilt, umfasst das gerichtliche Verbot neben falschen Tatsachenbehauptungen auch aus Sicht des Landgerichts die unzulässige Verdachtsberichterstattung. In dem Schreiben von Schertz heißt es: Sollte der Verlag der Zeit gegen das gerichtliche Verbot verstoßen, drohe ihm eine Verhängung von Ordnungsgeldern in Höhe von 250.000 Euro.

