Berlin - SPD, Grüne und Linke in Berlin wollen ihre Koalitionsverhandlungen, die am 22. Oktober begonnen hatten, am Wochenende abschließen.

So sieht der Fahrplan zur Regierungsbildung aus: Bis Sonntag, 28. November: Schlussberatungen über den Koalitionsvertrag, um noch strittige Punkte auszuräumen, danach Endredaktion.

Montag, 29. November: Information der Parteigremien über das Verhandlungsergebnis und öffentliche Vorstellung des Koalitionsvertrages.

3. Dezember: Mitgliederentscheid der Linken beginnt.

4. Dezember: Linken-Parteitag berät über den Koalitionsvertrag.

5. Dezember: SPD-Parteitag stimmt über den Koalitionsvertrag ab.

12. Dezember: Grünen-Parteitag stimmt über den Koalitionsvertrag ab.

17. Dezember: Linken-Mitgliederentscheid zum Koalitionsvertrag endet.

21. Dezember: Die SPD-Vorsitzende Franziska Giffey soll im Abgeordnetenhaus zur Regierenden Bürgermeisterin gewählt werden. Im Anschluss wird voraussichtlich die Senatoren-Riege ernannt und vereidigt.