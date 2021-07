Berlin/Stockholm - Am Bahnsteig in Berlin-Gesundbrunnen wäre der Einstieg in den falschen Zug an diesem Abend folgenschwer. Zunächst fahren zwei Regionalbahnen ab, erst nach Elsterwerder und dann nach Falkenberg, beides Brandenburger Provinz. Um 19.12 Uhr folgt dann das große Abenteuer: der Snälltåget-Nachtzug mit Liegewagen von Berlin über Kopenhagen nach Stockholm.

Fünf frisch lackierte Waggons mit bunten Schriftzügen und feuerroten Kurbeltüren stehen bereit. Die Wagennummern sind ordentlich einlaminiert in den Türfenstern angebracht. Im Inneren gelangt man über einen engen Durchgang zu den Schlafabteilen.