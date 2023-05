Zeitungsständer auf den Gleisen sorgt für Zugausfälle

Ein Zeitungsständer auf den Gleisen hat bei der S-Bahn zu Ausfällen und Verspätungen geführt. Der Metallständer habe sich am S-Bahnhof Attilastraße am Dienst...

Berlin -Ein Zeitungsständer auf den Gleisen hat bei der S-Bahn zu Ausfällen und Verspätungen geführt. Der Metallständer habe sich am S-Bahnhof Attilastraße am Dienstagabend unter einem Wagen verklemmt, teilte die Bundespolizei am Mittwoch mit. Deshalb habe die Bahnstrecke gesperrt und die S-Bahn evakuiert werden müssen. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr, hieß es. Sie sucht nach Menschen, die möglicherweise beobachtet haben, wie der Ständer auf den Gleisen gelandet ist.