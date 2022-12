Zeitweise Verdächtiger von Illerkirchberg begeht Suizid Ein 25-Jähriger aus Eritrea wurde im Fall eines Gewaltverbrechens festgenommen und verhört. Er kam aber wenig später wieder frei. Jetzt hat er Suizid begangen. dpa

Illerkirchberg -Zwei Tage nach dem Gewaltverbrechen an zwei Mädchen in Illerkirchberg bei Ulm hat sich ein vorübergehend Verdächtiger nach Angaben der Ermittler selbst getötet. Wie die Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag berichteten, war der 25-Jährige aus Eritrea festgenommen und verhört worden und kam wenig später wieder frei.