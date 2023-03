Zelt samt Ex-Freund angezündet: 45-Jährige wegen versuchten Mordes angeklagt

Eine Frau zündete offenbar aus Wut über die Trennung das Zelt an, in dem gerade ihr ehemaliger Partner schlief. Nun erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage.

Ein angezündetes Zelt in Berlin sorgte im Dezember 2022 für viel Aufsehen. Ein darin schlafender Mann entging nur knapp dem Tod. Nun hat die Staatsanwaltschaft in dem Fall Anklage gegen die 45-jährige mutmaßliche Brandstifterin erhoben. Sie soll aus Wut über die Trennung von ihrem ehemaligen Lebensgefährten das von ihm bewohnte Zelt angezündet haben. Die Anklage vor dem Berliner Landgericht lautet unter anderem auf versuchten Mord, versuchte Brandstiftung mit Todesfolge und Körperverletzung.

Seit acht Jahren soll die Angeschuldigte mit dem 45 Jahren alten Mann eine Beziehung geführt und zuletzt, im November und Dezember 2022, auch gemeinsam das Zelt des Mannes bewohnt haben. Aufgrund wiederholter Streitigkeiten habe sich der Mann jedoch Mitte Dezember 2022 von der Frau getrennt. Wegen der kalten Außentemperaturen habe er sie aber wieder bei sich ins Zelt einziehen lassen – ohne die Beziehung wieder aufzunehmen.

Berliner Staatsanwaltschaft: Angeklagte kündigte ihre Tat mehrfach an

Am 20. Dezember 2022 soll es erneut zum Streit gekommen sein, weil die Frau dem Mann unterstellt habe, fremdzugehen, so die Staatsanwaltschaft. Daraufhin habe der Mann die Frau des Zeltes verwiesen. Aus lauter Wut darüber und die Trennung soll die Frau dann – wie bereits mehrfach in den Tagen zuvor angedroht – das Zelt angezündet haben.

Laut Anklage soll der Frau bewusst gewesen sein, dass ihr ehemaliger Lebensgefährte schlief. Erst durch Schreie einer Zeugin soll er wach geworden sein und dann bereits den Rauch und die Flammen an seinem Kopf wahrgenommen haben. Mit einer Jacke und seinen Händen habe er die Flammen gelöscht und dabei Verbrennungen erlitten. Die Angeschuldigte befindet sich seit dem Tattag in Untersuchungshaft.