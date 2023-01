Zelthalle für Obdachlose in Lichtenberg geräumt In Lichtenberg ist am späten Samstagabend eine Halle geräumt worden, die als Unterkunft für Obdachlose dient. In der Zelthalle „Am Containerbahnhof“ lief ein... dpa

Berlin -In Lichtenberg ist am späten Samstagabend eine Halle geräumt worden, die als Unterkunft für Obdachlose dient. In der Zelthalle „Am Containerbahnhof“ lief ein Warmluftgebläse heiß und qualmte, wie ein Feuerwehrsprecher am Sonntag mitteilte. „Durch den technischen Defekt konnte die Halle nicht mehr beheizt werden“. Niemand wurde verletzt. Die Obdachlosen wurden demnach auf andere Quartiere verteilt. Wie viele Menschen betroffen waren, war zunächst unklar. Die „B.Z.“ (Online-Ausgabe) berichtete zuerst.