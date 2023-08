Bei einem Bürgerdialog in Erfurt, der vom ZDF ausgestrahlt wurde, hat eine angehende Abiturientin den Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit einer Frage in Verlegenheit gebracht. Die Schülerin fragt, wann das Zentralabitur in Deutschland kommt. „Da haben Sie jetzt in ein Wespennest gestoßen, aber auch viel Beifall gekriegt“, sagt Scholz auf die Frage und lächelt verlegen.

Helena Schneider aus Weimar kommt im Herbst in die 11. Klasse an einem Gymnasium. Sie tausche sich häufig mit Freunden aus anderen Bundesländern aus, erzählt die Schülerin beim Bürgerdialog. Dabei stelle sie fest, dass die Bewertung der Abiture in den verschiedenen Ländern unterschiedlich ausfällt.

Ihr werde dann häufig gesagt: „Bei euch in Thüringen ist das Abitur ja ziemlich leicht, daher kommen die guten Noten“, berichtet die Schülerin von ihren Erfahrungen. Auch den Berlinern wird häufig nachgesagt, ihr Abitur sei einfacher. „In Bayern heißt es dann aber, die Abiturnoten sind so gut, weil ihr schlau seid. Das finde ich nicht fair.“ Daher fragt Schneider den Kanzler, wann in Deutschland das Zentralabitur komme, bei dem alle Schülerinnen und Schüler bundesweit die gleichen Aufgaben bekommen, damit das Abitur vergleichbar wird.

Bildungsföderalismus: Bundesländer müssten sich einig werden

Olaf Scholz stimmt der jungen Frau zu, denn manches Abitur werde hierzulande zu Unrecht schlechtgeredet, dann verweist er auf den Bildungsföderalismus. Bildung sei in Deutschland Ländersache. „Wenn wir eine Volksabstimmung machen würden, soll Bildung der Bund machen, gäbe es 80 Prozent dafür“, sagt Scholz. Doch das werde nicht passieren, sagt er. Die 16 Bundesländer müssten sich dann nämlich in entscheidenden Fragen einig werden, wie zum Beispiel wie viele Leistungskurse es geben solle. Zwei oder drei. „Jetzt macht mal Leute, würfelt es aus.“ Es ist „voll egal, ob es zwei oder drei sind, Hauptsache es ist einheitlich“, sagt Scholz.

Schon jetzt gebe es bestimmte Fragen, die bundesweit in den Abituren gestellt werden sollen. Daran halten sich die verschiedenen Bundesländer aber nur bedingt, meint Scholz. Er sagt weiter: „Es wird schon etwas dafür getan.“ Doch für ein einheitliches Zentralabitur müsste laut Scholz ein großer Büroturm in Berlin gemietet werden, damit da „lauter Beamte sitzen, die sich gemeinsam um die Abiturfragen streiten.“ Das Fazit von Scholz' Antwort: „Die Fantasie, wie das geht, die habe ich noch nicht ganz.“ Helena Schneider wird in zwei Jahren also kein Zentralabitur machen.