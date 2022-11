Zentralafrikanische Republik meldet Luftangriff durch ausländisches Flugzeug

Soldaten und russische Paramilitärs gaben an, in der Stadt Bossanoga mit „Sprengstoff“ beworfen worden zu sein. Dabei sei ein großer Schaden entstanden.

Französische Soldaten auf einem Übungsplatz in der Zentralafrikanischen Republik. AFP/Barbara Debout

Ein Flugzeug aus einem Nachbarstaat hat in der Nacht zum Montag Regierungsangaben zufolge Soldaten und russische Paramilitärs in der Zentralafrikanischen Republik (ZAR) bombardiert. Das Flugzeug habe eine Basis der Verteidigungskräfte sowie eine Baumwollfabrik angegriffen und „Sprengstoff“ auf die Stadt Bossanoga abgeworfen, erklärte die Regierung in Bangui. Nach dem Angriff flog das Flugzeug demnach Richtung Norden und aus dem Luftraum der ZAR.

„Der Sprengstoff hat großen Sachschaden angerichtet“, erklärte die Regierung der ZAR. Bossanoga liegt im Westen des Landes. Nördlich davon liegt der Tschad.

Die Zentralafrikanische Republik ist eines der ärmsten und instabilsten Länder der Welt. Infolge eines Putsches im Jahr 2013 war dort ein Bürgerkrieg ausgebrochen. Der Konflikt dauert bis heute an. Anfang des Jahres befanden sich rund zwei Drittel des Landes in der Hand bewaffneter Gruppierungen.

Russland hat Paramilitärs in die ZAR entsandt, um gegen die Rebellen zu kämpfen. Bangui spricht in diesem Zusammenhang von Militärberatern, doch Frankreich und die Vereinten Nationen gehen davon aus, dass es sich um Söldner der mit vom Kreml unterstützten Söldnergruppe Wagner handelt.