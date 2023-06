Berlins Schausteller wollen um den Zentralen Festplatz im Wedding kämpfen. Er ist als Standort eines neuen Wohnquartiers im Gespräch. „Für unser Gewerbe wäre das tödlich“, sagte der Vorsitzende des Schaustellerverbandes Berlin, Michael Roden, dem Tagesspiegel-Newsletter Checkpoint (Mittwoch). „Einen vergleichbaren Platz wird es nicht geben.“ Roden verweist auf die gewachsene Infrastruktur des Zentralen Festplatzes, die man in der dicht bebauten Stadt so nicht wieder herstellen könne. Der Vertrag zur Nutzung des Zentralen Festplatzes läuft noch bis 2028. „Wir werden kämpfen, um weiter hierzubleiben“, sagte Roden.

Die Berliner SPD ist inzwischen für das Neubauprojekt am Kurt-Schumacher-Damm in Berlin-Wedding. Bei ihrem jüngsten Landesparteitag stimmte eine Mehrheit der Delegierten für einen entsprechenden Antrag zum Bau von bis zu 2000 Wohnungen für bis zu 4000 Menschen. Nach den Plänen der SPD soll die Bebauung ausschließlich durch landeseigene Wohnungsgesellschaften, Genossenschaften oder andere gemeinwohlorientierte Unternehmen erfolgen.

Der Zentrale Festplatz scheint einzigartig in Berlin

Der SPD-Kreisverband Mitte hatte den Antrag zur Bebauung des Zentralen Festplatzes beim Landesparteitag eingebracht. „Für eine klima- und umweltgerechte Entwicklung neuer Stadtquartiere bieten sich dabei insbesondere auch solche Standorte an, die bereits versiegelt sind – so wie z.B. der Zentrale Festplatz“, steht darin.

Für die CDU kommt eine Bebauung erst infrage, wenn eine geeignete Ausweichfläche gefunden ist. Diesen Standpunkt teilt offenbar auch Bausenator Christian Gaebler (SPD). Auf Anfrage des Tagesspiegel verwies seine Pressestelle auf den Koalitionsvertrag zwischen SPD und CDU, in dem genau das steht. Ein Alternativstandort jedoch scheint nicht in Sicht. Das bestätigte auch die Senatsverwaltung für Wirtschaft, die seit der Wahl unter der Führung von Franziska Giffey steht.

Franziska-Giffey galt vor der Wahl als Festplatz-Beschützerin

Die damalige SPD-Spitzenkandidatin und Regierende Bürgermeisterin hatte noch im Februar versichert, dass der Zentrale Festplatz mit ihr „ganz sicher“ nicht bebaut würde. „Ich bin der Meinung, dass die verschiedenen beliebten Volksfeste in Berlin zum kulturellen Leben gehören, einen beachtlichen Wirtschaftsfaktor darstellen und auch in Zukunft stattfinden müssen. Dazu gehört für mich selbstverständlich die räumliche Sicherung erforderlicher Grundstücke“, schrieb Giffey in einem Brief an die Schausteller zwei Tage vor der Wahl.