Berlin: Zentralrat der Eritreer kündigt Großdemo am Freitag an

Die vom Zentralrat der Eritreer für Freitag angekündigte Großdemonstration in Berlin ist bisher ohne Zwischenfälle verlaufen. Wie die Polizei mitteilte, beteiligen sich an der Veranstaltung unter der Überschrift „Der Erhalt und die Achtung unserer Grundrechte sowie der Schutz unserer kulturellen und gesellschaftlichen Zusammenkünfte“ etwa 1000 Menschen. Angekündigt waren rund 1500 Teilnehmende.

Gegen 9 Uhr startete die Demonstration und soll noch bis zum Nachmittag, etwa 15 Uhr, andauern. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wollen vom Potsdamer Platz zum Spreebogenpark unweit des Bundestags ziehen. Es sind viele Flaggen Eritreas zu sehen.

In der Vergangenheit kam es im Zusammenhang mit vom Zentralrat der Eritreer angekündigten Veranstaltungen in Deutschland zu massiven Ausschreitungen. Im Juli eskalierte eine Demo im hessischen Gießen. Über 1000 Polizistinnen und Polizisten waren damals im Einsatz und wurden teilweise angegriffen. Mitte September kam es während einer Veranstaltung in Stuttgart zu gewalttätigen Angriffen auf Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie Polizeikräfte.

Die Veranstaltung in Berlin sei einem Polizeisprecher zufolge nun die erste seit den Ausschreitungen in Stuttgart im September. Ähnliche Szenarien werden in der Hauptstadt derzeit jedoch nicht erwartet.

Konflikt in Eritrea: Zentralrat der Eritreer soll Regime unterstützen

Eritrea mit seinen gut drei Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern liegt im Nordosten Afrikas am Roten Meer und ist international weitgehend abgeschottet. Seit einer in einem jahrzehntelangen Krieg erkämpften Unabhängigkeit von Äthiopien vor 30 Jahren, regiert Präsident Isaias Afewerki in einer Ein-Parteien-Diktatur das Land. Andere Parteien sind verboten, die Meinungs- und Pressefreiheit ist stark eingeschränkt.

Es gibt weder ein Parlament noch unabhängige Gerichte oder zivilgesellschaftliche Organisationen. Zudem herrscht ein strenges Wehrdienst- und Zwangsarbeitssystem, vor dem viele Menschen ins Ausland fliehen. Dem Zentralrat der Eritreer wird vorgeworfen, das autoritäre Regime in Eritrea zu unterstützen. Bei Veranstaltungen kommt es daher regelmäßig zu Auseinandersetzungen mit Gegendemonstranten, die ebenfalls aus Eritrea stammen. (mit dpa)