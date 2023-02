„Zermürbung ist spürbarer“: ARD-Thementag zum Ukraine-Krieg Es wird weiter gekämpft, Frieden ist nicht in Sicht: Wie hat der Ukraine-Krieg das Land, Europa und die Welt verändert? Fragen wie dieser geht die ARD crossm... Christian Thiele , dpa

HANDOUT - Der ARD-Korrespondent Vassili Golod spricht mit einer Frau, die 15 Kilometer entfernt von der Grenze zu Russland lebt und den Kontakt zu ihren Verwandten dort abgebrochen hat. Robin Drescher/WDR/dpa

Berlin -Bald ein Jahr dauert nun schon Russlands Krieg gegen die Ukraine. Die Invasion hat das angegriffene Land verändert, wie der ARD-Korrespondent Vassili Golod nach Recherche-Reisen bilanzierte. „Die Zermürbung ist spürbarer, sie ist größer. Was sich aber nicht verändert hat, ist die Einstellung der Menschen. Sie sind unglaublich stark und resilient“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Seine Eindrücke hat er nun in einer Reportage verarbeitet.