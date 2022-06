Sechs Tage nach dem Verschwinden eines achtjährigen Jungen in Oldenburg fehlt noch immer jede Spur von ihm. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. „Unsere Einsatzkräfte suchen weiterhin umfangreich nach dem achtjährigen Joe und gehen allen Hinweisen nach“, hieß es auf Twitter.

Nach ihm wird auch mit Spürhunden, Drohnen und Hubschraubern gesucht. Unterstützt werden die Einsatzkräfte zudem aus der Bevölkerung.

#WirsuchenJoe:

- 8 Jahre alt

- ca. 150 cm groß

- kräftige Statur

- schwarze, lockige Haare

- barfuß

Zur #Bekleidung ist Folgendes bekannt:

- blaues T-Shirt mit weißer Aufschrift "Kodiak"

- graue Schlafhose

- schwarze Weste mit weißer Aufschrift "Polizei"



☎️ 0441/7904115 *hgr pic.twitter.com/95UXu83623 — Polizei Oldenburg-Stadt/Ammerland (@Polizei_OL) June 20, 2022

Der Oldenburger Junge, der eine geistige Behinderung hat, war am vergangenen Freitag (17. Juni) um 17.30 Uhr im Bereich der ehemaligen Kasernen Donnerschwee zum letzten Mal gesehen worden. Zuletzt konzentrierte sich die Suche auf Wehnen und Bloh, zwei Ortsteile von Bad Zwischenahn direkt am Oldenburger Stadtrand. Die Bürger nehmen Anteil an dem Vermisstenfall, viele Freiwillige beteiligen sich an der Suche.

Vermisster Junge: Bevölkerung soll Suchaufrufe teilen

Bereits in den vergangenen Tagen rief die Polizei die Bewohnerinnen und Bewohner in der Gegend auf, Suchaufrufe zu teilen und in ihnen bekannten Verstecken nachzusehen. Sie setzt außerdem auf Lautsprecherdurchsagen.

Nach Angaben der Behörden ist nicht auszuschließen, dass der Junge die Suche nach ihm als ein Spiel missverstehen könnte. Die Gegend, in der er vermutet wird, liegt bei Oldenburg und der Nachbargemeinde Bad Zwischenahn. Dort gibt es unter anderem Felder, Waldstücke und auch Seen.

Das teilen Polizei, Eltern und Bekannte zu Joe mit: Er ist 1,50 Meter groß, hat eine kräftige Statur, dunkle, schwarze Locken und ist barfuß unterwegs.

Joe trägt ein blaues Shirt mit weißer Aufschrift, eine dunkle Hose sowie eine schwarze Weste.

Er liebt das Wasser, kann aber nicht schwimmen.

Joe klettert gerne und könnte sich in Kellern, Schächten oder Gebäuden versteckt haben.

Es ist nicht auszuschließen, dass er in den Zug gestiegen ist und sich in einer anderen Stadt aufhält.

Der Junge ist sehr kontaktfreudig, hat aber eine geistige Einschränkung. Wer ihn antrifft, sollte ihn nicht unter Druck setzen, sondern Vertrauen aufbauen.

Die Polizei Oldenburg bittet Zeugen, die Hinweise zum vermissten Joe geben können, sich beim Einsatz- und Streifendienst I unter der Rufnummer 0441-790-4115 oder beim polizeilichen Notruf 110 zu melden.