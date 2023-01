Zeugnisvergabe in Berlin: Sorgentelefon wird Freitag freigeschaltet

Der Tag der Zeugnisvergabe in Berlin kann für so manche Familien zur Zerreißprobe werden. Für diese Fälle ist ab dem 27. Januar das Sorgentelefon aktiv.

In Berlin stehen in den Schulen die Halbjahreszeugnisse an. Das löst schon einmal Stress aus. Gerade wenn die Noten in dem ein oder anderen Fach schlechter ausfallen als erwartet. Das ist jedoch kein Grund zum Verzweifeln, die Bildungsverwaltung hat einen Telefondienst ins Leben gerufen, der nach Lösungen sucht und Hilfe anbietet.

In einer Pressemitteilung der Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie heißt es, dass die Mitarbeiter des Sorgentelefons bei den kleinen und großen Sorgen von Eltern und Schülern helfen.

Bildungssenatorin: Anrufer erhalten „lebensnahe Tipps“

Dazu erklärt Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse: „Wenn die Zeugnisnoten schlechter sind als erwartet, sollten Eltern und Sorgeberechtigte nicht mit ihrem Kind schimpfen. Wichtig ist es vielmehr, mit dem Schüler oder der Schülerin ins Gespräch darüber zu kommen, was nicht gut gelaufen ist und welche Unterstützung womöglich nötig ist. Hier bieten unsere leitenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am kommenden Freitag telefonisch lebensnahe Tipps.“

Am 27. Januar sind in der Zeit von 10:00 bis 13:00 Uhr folgende Bereiche besetzt: Grundschulen

Frau apl. Prof. Dr. Ulrike Becker

Tel.: 030 / 90227-6028

Förderschwerpunkt

Herr Klaus Jürgen Heuel

Tel.: 030 / 90227-5834

und Gemeinschaftsschule

Herr Dr. Thomas Nix

Tel.: 030 / 90227-5865

Frau Dr. Eva Heesen

Tel.: 030 / 90227-6356

Frau Cornelia Danz

Tel.: 030 / 90227-6229

Eltern können sich auch an die schulpsychologischen und inklusionspädagogischen Beratungs- und Unterstützungszentren in den verschiedenen Berliner Bezirken wenden.