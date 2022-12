Zipfelmütze bei einem Grad: Weihnachtsbaden im Orankesee Zipfelmützen zwischen Eisschollen - mehrere Dutzend Schwimmbegeisterte haben sich am Sonntag nicht von Wassertemperaturen von einem Grad Celsius abschrecken ... dpa

Mitglieder des Vereins "Berliner Seehunde" baden beim Weihnachtsbaden im Orankesee zwischen Eisschollen. Christophe Gateau/dpa

Berlin -Zipfelmützen zwischen Eisschollen - mehrere Dutzend Schwimmbegeisterte haben sich am Sonntag nicht von Wassertemperaturen von einem Grad Celsius abschrecken lassen. Mit überwiegend roten Schwimmsachen bekleidet stiegen die Fans des auch kalten Wassers am Vormittag in den in weiten Teilen noch mit einer leichten Eisschicht bedeckten Orankesee im Berliner Stadtteil Alt-Hohenschönhausen.