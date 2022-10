Der ehemalige Premierminister Silvio Berlusconi Italiens ist in den vergangenen Wochen zum TikTok-Star geworden. Während des Wahlkampfs für die italienische Parlamentswahl postete der 86-Jährige täglich kurze lustige Videos, in denen er besonders junge Wähler dazu aufrief, für ihn und seine Partei Forza Italia zu stimmen.

Die Social-Media-Strategie war erfolgreich: Bei der Wahl am 25. September schaffte er die Rückkehr ins Parlament. Aufgrund seines Alters wird er derzeit sogar als möglicher Präsident des Senats gehandelt – das ist formal das zweithöchste Amt in der italienischen Republik nach dem des Staatspräsidenten.

Während andere italienische Politiker ihre Social-Media-Aktivitäten in dieser wichtigen Phase vor der Bildung einer neuen Regierung etwas eingeschränkt haben, macht Berlusconi einfach weiter, als wäre nichts passiert.

Am Dienstagabend war es wieder soweit: In einem Video, das Berlusconi auf seine Social-Media-Kanäle postete, zeigte er sich gemeinsam mit dem schwedischen Fußballstar Zlatan Ibrahimovic: „Er möchte von mir wissen, wie man ein Unternehmen führt“, sagt Berlusconi in dem Video. Darauf erwidert Ibra: „Und ich werde ihn in die Geheimnisse des Fußballs einweihen.“

Der 41-jährige AC-Mailand Stürmer, der nach einer Knieoperation derzeit mit der Rehabilitation kämpft und voraussichtlich bis 2023 pausiert, hatte als Erster den Besuch bei seinem alten Präsidenten, in einem Beitrag auf Instagram mit den Worten gefeiert: „Geschichte kann nicht ausgelöscht werden... Und die Zukunft ist noch nicht geschrieben...“. Italienische Fußballfans rätseln seitdem, was Ibra damit gemeint haben könnte.