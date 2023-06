Zoff im Bus: Jugendliche schlagen Busfahrer der BVG

Vier Jugendliche und ein Busfahrer stritten sich am Donnerstag an einer Haltestelle. Dabei soll die Gruppe den Busfahrer rassistisch beleidigt haben. Die Auseinandersetzung eskaliert.

Ein Busfahrer der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) ist am Donnerstagabend an einer Haltestelle verprügelt worden. Die Leitstelle der BVG alarmierte die Berliner Polizei gegen 19 Uhr. Wie die Polizei mitteilt, rückten Beamte daraufhin zu der Bushaltestelle Schildhornstraße/Lepsiusstraße in Berlin-Steglitz aus.

An der Haltestelle sei der 30-jährige Fahrer noch im Bus der Linie 282 mit einer Gruppe von Jugendlichen in Streit geraten. Dabei sollen sie ihn rassistisch beleidigt haben Einer der Jugendlichen habe dem Fahrer schließlich mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Die Vierergruppe verließ dann nach Polizeiangaben den Bus und flüchtete in Richtung Breitenbachplatz.

Polizisten suchten den Umkreis nach den Verdächtigen ab, blieben jedoch ohne Erfolg. Der 30-Jährige erlitt eine Verletzung im Gesicht und wurde durch einen alarmierten Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zu der Beleidigung und der Körperverletzung dauern an und wurden vom polizeilichen Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen.