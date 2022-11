Zohra Gul in Berlin-Pankow erstochen: Prozess gegen Ehemann beginnt Die tödliche Messerattacke auf eine 31-jährige Mutter aus Afghanistan erschütterte Ende April Pankow. Nun steht der 42-jährige Ehemann vor Gericht. dpa

Der Mann bei der Festnahme in der Mühlenstraße, Ecke Maximilianstraße in Berlin-Pankow. Sabine Gudath

Berlin -Nach einer tödlichen Messerattacke auf die 31-jährige Mutter Zohra Gul steht ihr Ehemann von Dienstag an wegen Mordes in Berlin vor Gericht. Der 42-Jährige soll die sechsfache Mutter am 29. April in Berlin-Pankow auf offener Straße mit 13 Messerstichen umgebracht haben.