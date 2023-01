Zoll beschlagnahmt ein Million Euro in Kinderzimmer In einem Kinderzimmer hat das Hauptzollamt Berlin knapp eine Million Euro beschlagnahmt. Im Zuge einer Durchsuchung sei das Bargeld dort in einer Sporttasche... dpa

Berlin -In einem Kinderzimmer hat das Hauptzollamt Berlin knapp eine Million Euro beschlagnahmt. Im Zuge einer Durchsuchung sei das Bargeld dort in einer Sporttasche im Kleiderschrank gefunden worden, teilte die Behörde am Dienstag mit. Fotos zeigten mehrere Hüllen mit Geldbündeln, etwa aus 100- und 200-Euro-Scheinen. Insgesamt waren es nach Zoll-Angaben 990.000 Euro.