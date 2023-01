Zoll deckt Alkoholschmuggel in umgebautem Schwerlaster auf Zöllner haben am östlichen Berliner Ring Alkoholschmuggel in einem eigens dafür umgebauten Schwertransport aufgedeckt. 13.000 Liter unversteuerte Flaschen Wo... dpa

ARCHIV - Ein Beamter trägt während seines Dienstes eine Schutzweste mit der Rückenaufschrift "Zoll". Markus Scholz/dpa/Symbolbild

Berlin/Frankfurt (Oder) -Zöllner haben am östlichen Berliner Ring Alkoholschmuggel in einem eigens dafür umgebauten Schwertransport aufgedeckt. 13.000 Liter unversteuerte Flaschen Wodka und Whisky wurden in einem Industrieschredder auf einem Parkplatz an der A10 sichergestellt, wie das Hauptzollamt Frankfurt (Oder) am Montag mitteilte. Die aus Polen stammende Fracht sollte den Angaben zufolge über Hamburg nach Katar verschifft werden.