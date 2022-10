Zombies spuken bei „Horrornächten“ im Filmpark Babelsberg Halloween-Fans haben im Filmpark Babelsberg in Potsdam eine große Grusel-Party gefeiert. Zombies, Horrorclowns und Hexen sorgten am Samstagabend für schaurig... dpa

Ein Horrorclown posiert im Bällebad bei der Veranstaltung Horrornächte 2022 im Filmpark Babelsberg. Gerald Matzka/dpa

Potsdam -Halloween-Fans haben im Filmpark Babelsberg in Potsdam eine große Grusel-Party gefeiert. Zombies, Horrorclowns und Hexen sorgten am Samstagabend für schaurige Atmosphäre. Bei der „Horrornacht“ wirkten laut Filmpark mehr als 150 Darsteller mit, die in finsteren Labyrinthen und nebligen Korridoren für Schreckmomente sorgten. Seit Jahren veranstaltet der Filmpark - ein Freizeitpark rund um die Filmwelt - im Herbst solche Grusel-Events.