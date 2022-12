Zoo Berlin: Noch kein Licht am Ende des Tunnels Nach dem Fall von Geflügelpest im Berliner Zoo müssen alle Vögel erneut auf das Virus getestet werden. „Aktuell bereiten wir die zweite Testrunde des gesamte... dpa

Berlin -Nach dem Fall von Geflügelpest im Berliner Zoo müssen alle Vögel erneut auf das Virus getestet werden. „Aktuell bereiten wir die zweite Testrunde des gesamten Vogelbestandes vor“, teilte eine Sprecherin am Montag auf Anfrage mit. „Natürlich schmerzt uns dieser Zustand Tag für Tag, nicht nur aufgrund der hohen zusätzlichen Arbeitsbelastung für unsere Mitarbeiter*innen, sondern zusehends auch finanziell. Noch ist aber kein Licht am Ende des Tunnels in Sicht.“ Es gebe in dieser Woche voraussichtlich noch keine Neuigkeiten dazu, wann der Zoo seine Tore wieder öffnen kann.