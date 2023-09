Im österreichischen Zoo Salzburg Hellbrunn ist es am Dienstagmorgen zu einem tödlichen Unfall im Nashorngehege gekommen. Eine 33-jährige Tierpflegerin aus Bayern sei ihren täglichen Routinearbeiten nachgegangen, als das 1,8 Tonnen schwere Nashorn-Weibchen um kurz vor 7 Uhr plötzlich auf die Pflegerin losgegangen sei, so die österreichische Polizei. Das 30 Jahre alte Tier habe die Pflegerin so schwer verwundet, dass sie noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen erlag.

„Sie war immer sehr vorsichtig und sehr bedacht und hat ein extrem gutes Gespür für die Tiere gehabt“, sagte Geschäftsführerin Sabine Grebner am Dienstag in einer Pressekonferenz. Alle vier Nashörner im Zoo seien an die Pflege gewöhnt und würden sich bürsten lassen, auf Zuruf ins Innengehege kommen oder auch ohne Narkose Blutabnahmen dulden, sagte Grebner.

Ein anderer Pfleger habe noch versucht, das Nashorn zu verscheuchen. Auch er sei angegriffen und schwer verletzt worden. Der Mann wurde mit einem gebrochenen Bein in ein Krankenhaus gebracht. Der Zoo Salzburg blieb am Dienstag geschlossen, hieß es auf der eigenen Facebook-Seite.