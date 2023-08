Zoologischer Garten: Frau beleidigt Pärchen rassistisch – Jugendliche greift ein

Wegen Volksverhetzung sowie einer Körperverletzung hat eine 14-Jährige gemeinsam mit ihrem Vater am Dienstagnachmittag Anzeige bei der Polizei erstattet. Wie die Polizei mitteilt, ist die Jugendliche bereits am Montag gegen 18 Uhr am U-Bahnhof Zoologischer Garten in einen Wagen der Linie U9 gestiegen, als ein Pärchen, das sich mit ihr gemeinsam im Waggon befand, von einer Frau rassistisch beleidigt wurde.

Die junge Frau zeigte Zivilcourage und mischte sich ein. Als das Pärchen den Sitzplatz wechselte, folgte ihnen die Tatverdächtige, drückte sie mit den Händen in die Sitze und kratzte die herbeigeeilte 14-Jährige am Arm. Anschließend sei die Frau am Bahnhof Kurfürstendamm in unbekannte Richtung geflüchtet. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts übernommen.