Wegen der Hitze können Flüchtlinge aus der Ukraine seit 13.30 Uhr am Freitag nicht mehr registriert werden. Wie das Berliner Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten auf Twitter mitteilte, ist das Arbeiten in den Zelten, die auf dem Gelände des alten Flughafens Tegel stehen, nicht möglich.

Seit 13:30 findet auf Grund der Hitze in Tegel keine Registrierung mehr statt.

Die Unterbringung ist weiter gewährleistet!#infopost #Ukraine️ #refugees @SenIAS_Berlin @polizeiberlin pic.twitter.com/uYY9emKHMX — LAF (@LAF_Berlin) August 12, 2022

Die Unterbringung der Ukraine-Flüchtlinge sei dennoch gewährleistet, hieß es auf Twitter weiter. Die Registrierung ist unter anderem für das Beziehen von Sozialleistungen oder für die Anmeldung der Kinder an den Schulen wichtig.

Vor einer Woche wurde das Ankunftszentrum für ukrainische Geflüchtete in das Terminal C des alten Flughafens verlegt, um dort winterfest gemacht zu werden. Im Ankunftszentrum sollen möglichst alle Ukrainer vorstellig werden, die nach Berlin fliehen. Egal ob sie am Hauptbahnhof oder per Bus ankommen, soll sie einer ihrer ersten Wege nach Tegel führen.