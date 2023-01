Zu laut: Polizei Berlin stellt Ferrari sicher

Auf der Danziger Straße röhrt der Sportwagen so laut, dass die Polizei aufmerksam wird. Während die Beamten einen manipulierten Auspuff vermuten, beteuert der Besitzer, alles sei rechtens.

Weil er mit viel zu lautem Sound auf der Danziger Straße in Prenzlauer Berg unterwegs war, hat die Polizei Berlin einen Ferrari 458 sichergestellt.

Der Wagen war der Besatzung eines Videowagens aufgefallen. An der Margarete-Sommer-Straße kontrollierten die Polizisten den Ferrari. Da die Beamten eine Manupulation an der Klappenauspuffanlage zum Schalldämpfer vermuteten, ließen sie das knapp 200.000 Euro teure Fahrzeug für die Erstellung eines technischen Gutachtens sicherstellen. Der Fahrer Ferraris beteuerte allerdings, dass der Wagen einwandfrei so ab Werk gekauft wurde.

Ein Gutachter muss nun prüfen, warum der Sportwagen so laut ist und ob es sich um eine Manipulation oder zugelassene Serienausstattung handelt. Sollte alles in Ordnung sein, bekommt der Halter seinen Ferrari wieder und das Land Berlin trägt die Kosten. Sollte es sich um eine technische Manipulation handeln, wird es teuer für den Fahrer.