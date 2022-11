„Ich werde alle Deutschen töten“: Berliner Polizei fahndet nach diesem Mann

Die Berliner Polizei hat die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach einem Mann gebeten. Der Unbekannte soll am Morgen des 19. Februar diesen Jahres in der U-Bahnlinie U8 in Richtung Hermannstraße wiederholt „Allahu Akbar“ in Verbindung mit den Worten „Ich werde alle Deutschen töten“ gerufen haben.

Der Mann verließ den Zug am U-Bahnhof Hermannstraße und lief zum S-Bahngleis. Von dort stieg er in die S-Bahn der Linie S45 in Richtung Südkreuz.

Die Polizei beschreibt den Mann wie folgt: 30 bis 40 Jahre alt

schlanke Gestalt

bekleidet mit schwarzer Jacke, Turnschuhen, gemusterte Kapuze an Jacke oder Pullover

Die Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann? Polizei Berlin

Die Kriminalpolizei fragt: Wer kann Hinweise zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort des abgebildeten Mannes geben?

Wer hat den Tatverdächtigen vor, während oder nach den Äußerungen gesehen und kann Angaben zur Tat machen?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler des Landeskriminalamtes der Polizei Berlin unter der Telefonnummer (030) 4664-982416, per E-Mail an lka8hinweis@polizei.berlin.de, die Internetwache oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.