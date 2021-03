Düsseldorf - Die Landesmedienanstalt NRW will härtere Regeln für Online-Plattformen wie Onlyfans, Fancentro und andere einführen. Dies geht aus einem Bericht der Welt am Sonntag hervor. Demnach wolle die Institution den Jugendschutz in diesen Netzwerken ausbauen. Wie der Vorsitzende des Verbunds der nationalen Medienregulierungen in Europa mitteilte, setze man die Rechtslage von Onlyfans und ähnlichen Netzwerken mit Pornoplattformen gleich.

Daher solle die Altersbeschränkung von 18 Jahren auf der Plattform wirksamer werden. Man registriere eine zunehmende erotische Anbieterschaft, so Schmid. Unter den Influencern befänden sich Sexarbeiter, die man daran erinnern wolle, „dass sie verpflichtet sind, ein zulässiges Jugendschutzsystem einzusetzen“.