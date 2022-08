Der Name sagt’s: Bei Nuss-Nougat-Creme sollten Nüsse und Kakao eine Hauptrolle spielen. Doch oft ist vor allem Zucker der Hauptdarsteller, das zeigt eine Untersuchung von Öko-Test (Ausgabe 9/22).

21 Produkte haben die Tester unter die Lupe genommen. In der Creme mit dem geringsten Nussanteil steckten gerade einmal fünf Prozent Haselnüsse, beim nussigsten Produkt immerhin 36 Prozent. Und auch beim Zuckeranteil trennt sich das Feld: Manche Cremes kommen auf über 50 Prozent Zucker, anderen genügen 34 Gramm auf hundert Gramm Creme.

Nuss-Nougat-Cremes: Eigenmarken schneiden im Test besser ab

Das nicht so süße Testergebnis: Nur zwei Nuss-Nougat-Cremes erreichen die Note „gut“: Die vegane Schokocreme Nuss-Nougat der Drogerie-Eigenmarke „dm Bio“ und eines der günstigsten Produkte im Test, die Nuss-Nougat-Creme der Rewe-Eigenmarke „Ja!“.

Zwei Markenprodukte mit künstlichem Aroma oder Vanillin und stark erhöhtem Zuckergehalt fielen im Test durch. Sowohl das beliebte Nutella sowie die Nuss-Nougat-Creme von Milka erhielten die Note „ungenügend“. Ein Markenprodukt wurde als „mangelhaft“ eingestuft. Mit mehr als 56 Prozent Zucker sind die beiden Exemplare die süßesten im Test.

Bei unabhängigen Zertifikaten für Arbeitsbedingungen und Nachhaltigkeit in den Anbauländern von Kakao und Nüssen schnitten die Eigenmarken der Supermärkte und Discounter ebenfalls besser ab als die Marken-Cremes.

Eines haben jedoch alle gemeinsam: Zumindest Spuren von Mineralölbestandteilen, den Kohlenwasserstoffen MOSH. Sie kommen etwa über Erntemaschinen zustande und reichern sich im Körper an. Was sie dort anrichten, sei aber noch komplett unklar, so Öko-Test.