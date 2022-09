Die Supermarktkette Tegut fordert in einem offenen Brief an alle 16 Landesregierungen, die Öffnungszeiten für Supermärkte wegen der Gasknappheit und der Energiekrise zu verkürzen. Darüber berichtet unter anderem die Lebensmittelzeitung. Die Supermärkte sollten dann nur bis 20 Uhr geöffnet sein und nicht länger.

Die kürzeren Öffnungszeiten sollen helfen, Ressourcen zu schonen – nicht nur angesichts der Energiekrise. Der Tegut-Geschäftsführer Thomas Gutberlet sagte der Lebensmittelzeitung: „Kurzfristig würde eine Reduzierung helfen, Energie zu sparen. Langfristig würde es das Berufsbild im Einzelhandel wieder attraktiver machen.“

Die Kette Tegut mit Sitz in Fulda und 311 Filialen in Deutschland hat den offenen Brief ohne Absprache mit anderen Supermarktketten wie Aldi, Lidl, Rewe oder Edeka geschrieben. Dementsprechend gab es noch keine Reaktionen von anderen Ketten. Eine Einzelhandelskette in Baden-Württemberg, die zu Edeka-Südwest gehört, schließt bereits seine Läden am Mittwoch um 13 Uhr. Der Grund: Geschäftsführer Dieter Hieber fürchtet um die Gesundheit seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und möchte den Beruf wieder attraktiver machen.