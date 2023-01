Zu wenige Mitglieder da: RBB-Rundfunkrat verschiebt Sondersitzung

Eine extra als Sondertreffen anberaumte Sitzung des RBB-Rundfunkrats – dem Aufsichtsgremium des Rundfunks Berlin-Brandenburg – muss um eine Woche verschoben werden. Am Freitag erschienen zu wenige Mitglieder in Berlin, das Gremium war nicht beschlussfähig, wie der Ratsvorsitzende Ralf Roggenbuck zum Start der Sitzung sagte. 13 der insgesamt 29 Mitglieder waren demnach physisch anwesend. 15 wären für eine Mehrheit nötig gewesen. Roggenbruck nannte den kommenden Freitag als Ausweichtermin und schloss nach nur wenigen Minuten die Sitzung wieder.

Auf der Tagesordnung stand eigentlich ein Bericht von Intendantin Katrin Vernau zu bisherigen Anwaltskosten in Höhe von über einer Million Euro. Diese sind im Zuge der Aufklärung des Skandals um die entlassene Ex-Intendantin Patricia Schlesinger entstanden. Im zweiten Anlauf kommende Woche soll die Beschlussfähigkeit dann unabhängig von der Anzahl der anwesenden Mitglieder gegeben sein, wie Roggenbruck unter Verweis auf Paragraf 16 des Staatsvertrages ankündigte.

Aufklärung des Skandals: 31 Anwälte stellen 1,4 Millionen Euro in Rechnung

Die außerordentliche Sitzung war als Reaktion auf einen RBB-Bericht vom Montag über die Aufarbeitung von Vorwürfen gegen die frühere Senderspitze beantragt worden. Schlesinger und weiteren früheren Führungspersonen werden unter anderem Vetternwirtschaft und Verschwendung vorgeworfen, auch die Generalstaatsanwaltschaft ermittelt. Die Ex-Intendantin war im Zuge der Affäre fristlos entlassen worden.

Die versprochene Aufklärung des Skandals hat bisher wenig Ergebnisse hervorgebracht – den Steuerzahler dafür aber bereits umso mehr gekostet. 31 Anwälte von vier verschiedenen Kanzleien sollen dem öffentlich-rechtlichen Sender eine Summe von bisher 1,4 Millionen Euro in Rechnung gestellt haben. Der RBB ließ diesbezüglich verlautbaren: „Aus unserer Sicht gibt es an dieser Stelle auch kein Zuviel an Aufklärung.“ Nun stehen auch die neue Senderspitze und die Anwälte in der Kritik.