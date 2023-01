Zuckerfrei leben: Tipps von Konditormeisterin Anja Giersberg Ausgerechnet eine Konditormeisterin will Menschen durch einen möglichst zuckerfreien Alltag begleiten: Die Foodbloggerin Anja Giersberg aus Beelitz (Potsdam-... dpa

ARCHIV - Die Foodbloggerin und Konditormeisterin Anja Giersberg arbeitet in ihrem kleinen Studio. Jens Kalaene/dpa

Beelitz -Ausgerechnet eine Konditormeisterin will Menschen durch einen möglichst zuckerfreien Alltag begleiten: Die Foodbloggerin Anja Giersberg aus Beelitz (Potsdam-Mittelmark) veröffentlicht am kommenden Dienstag ihr Buch „Zuckerfrei leben“, mit dem die 37-Jährige Interessierten neben Rezepten Tipps für ein Leben ohne Zucker geben will. „Das fängt beim Einkaufen im Supermarkt an“, sagt Giersberg. Sie empfiehlt dringend den Kauf von frischen Produkten, die man dann selbst zubereiten sollte.