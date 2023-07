Bei der Räumung eines ICE auf der Bahnstrecke Berlin-Hannover sind Behinderte zurückgelassen worden. Davon berichtet der SPD-Politiker Constantin Grosch auf Twitter. Grosch sitzt selbst im Rollstuhl.

Was war passiert? Wegen eines technischen Defekts an einem Schnellzug der Deutschen Bahn sollten Fahrgäste am Bahnhof Nennhausen im Raum Havelland aussteigen und auf einen anderen ICE am gegenüberliegenden Gleis ausweichen. „Auf dem gegenüberliegenden Gleis nimmt ein anderer ICE alle Fahrgäste auf. Alle, außer die Behinderten“, twitterte Grosch. Dazu veröffentlichte er ein Foto. Es zeigt Grosch und zwei weitere Personen in einem Zugabteil, im Hintergrund ist zudem ein weiterer ICE zu sehen.

Das Problem: Am Bahnhof Nennhausen kein Hublift vorhanden, der Rollstuhlfahrer normalerweise in den Zug befördert. Für Ersatz konnte die Deutsche Bahn offenbar so schnell nicht sorgen, denn für das Grosch und seine Begleiter sollte es nur rund 50 Kilometer weiter nach Stendal gehen – dorthin sollte der defekte Zug geschleppt werden

Sitze im ICE 1050 von Berlin nach Hannover. Es gibt einen Defekt am Zug. Wir stehen im Haltepunkt Nennhausen. Auf dem gegenüberliegenden Gleis nimmt ein anderer ICE alle Fahrgäste auf.



Alle außer die Behinderten. @DB_Presse pic.twitter.com/yhfpRtIgFq — Constantin Grosch (@conny_flix) July 23, 2023

Laut Grosch wurden die Fahrgäste mit Behinderung schließlich in dem fast menschenleeren Zug zurückgelassen. „Im Zug sind nur noch ein Zugführer und ein Techniker. Es wurde uns kein Wasser und nichts angeboten“, schrieb Grosch auf Twitter.

Im Laufe der Zeit habe sich allerdings noch Zugpersonal gefunden, welches dann auch Wasser organisiert haben soll. Zeitgleich habe sich der ICE auch wieder in Bewegung gesetzt. „Wir fahren mit dem gestrandeten ICE jetzt nach Stendal. Überraschend schnell mit 160km/h, dafür dass was mit dem Bremsdruck ist“, berichtet Grosch.

Verspätung bei der Bahn: Reise endet zwei Stunden später als geplant

Am Bahnhof in Stendal angekommen, gab es nach Angaben von Grosch erneut Probleme. Das Bahnpersonal soll mit der Bedienung des Hublifts überfordert gewesen sein. Grosch, der nach eigenen Angaben Vielfahrer der Bahn ist, musste Ratschläge geben. „Das Zugpersonal ist sichtbar nicht mit dem Hublift vertraut. Ich leite an.“

Pünktlich konnte der Politiker an seinem eigentlichen Zielbahnhof durch die Panne allerdings nicht ankommen. Grosch: „Wir sollen um 17 Uhr in Hannover ankommen. 2h später als geplant und ca. 1h später, als die anderen gestrandeten Fahrgäste.“ Das eingesetzte Personal habe er dabei unterschiedlich kompetent erlebt. Demnach sollen die Zugbegleiter nach einer Stressphase „sehr freundlich“, das Personal am Bahnhof Stendal hingegen „eine Katastrophe“ gewesen sein.

Deutsche Bahn bittet um Entschuldigung und spricht von Einzelfall

Auf Nachfrage der Berliner Zeitung erklärte ein Sprecher der Deutschen Bahn, dass solche Situationen künftig nicht mehr vorkommen sollen. „Wir nehmen die Schilderungen zum Anlass, die Abläufe in diesem besonderen Einzelfall im Hinblick auf die spezifischen Bedarfe mobilitätseingeschränkter Fahrgäste noch einmal aufzuarbeiten“, hieß es am Montagmittag.

Die Frage, ob das Bahn-Personal flächendeckend mit dem Umgang eines Hublifts vertraut sei, bejahte der Sprecher. „Unser Bord- und Servicepersonal in Zügen und Bahnhöfen ist grundsätzlich dafür ausgebildet und darin erfahren, Reisenden, die besondere Unterstützung benötigen, auch in außergewöhnlichen Situationen zu helfen.“ Nach den Schilderungen Groschs war dies jedoch nicht der Fall.