Zug aus Berlin bleibt in Wustermark liegen: Reisende müssen aussteigen

Ein Intercity ist auf dem Weg nach Stendal am Mittwoch in Wustermark (Brandenburg) liegengeblieben. Weil die Klimaanlage kaputt war, musste der Zug geräumt werden.

Ein Intercity der Deutschen Bahn ist am Mittwochnachmittag in Wustermark (Kreis Havelland) liegengeblieben. Der Zug war unterwegs Richtung Stendal, sagte ein Bahnsprecher. Zurzeit sei noch unklar, warum der IC 2244 nicht weiterfahren konnte. „Die Ursachenfindung steht noch aus.“ Rund 150 Reisende mussten den Zug verlassen. Dieser habe im Bahnhofsbereich gehalten - allerdings an einer Stelle, an der kein Bahnsteig war.

Ein anderer Intercity, der aus der Gegenrichtung kam, habe zusätzlich in Wustermark gehalten, die gestrandeten Fahrgäste aufgenommen und zurück nach Berlin gebracht. Der Zug musste Medienberichten zufolge wegen einer defekten Klimaanlage geräumt werden. Die Deutsche Bahn bestätigte das nicht. Laut eines Zeitungsberichts mussten die Fahrgäste nach dem Aussteigen über Gleise und eine kurze Strecke über Wiesen laufen. Der IC 2244 fährt von Berlin-Ostbahnhof nach Münster (Westfalen).

Mitte Juni war ein Regionalexpress in Berlin-Köpenick liegengeblieben. Fahrgäste gerieten in Panik oder kollabierten. Der Zug musste geräumt werden.