Der Zugverkehr im Gotthard-Basistunnel in der Schweiz ist derzeit unterbrochen. Das teilten die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) am Donnerstag auf Twitter mit. Grund sei ein entgleister Güterzug. Züge, die normalerweise zwischen den Orten Arth-Goldau und Bellinzona über den Gotthard-Tunnel verkehren, werden laut SBB nun über die Gotthard-Panoramastrecke umgeleitet. Was den Unfall ausgelöst hat und wie viel Schaden der entgleiste Zug angerichtet hat, ist nach Angaben der Bundesbahnen noch völlig unklar.

Durch die Umleitung verlängert sich die Reisezeit zwischen Arth-Goldau, das in der deutschsprachigen Schweiz liegt, und Bellinzona im italienisch-sprachigen Tessin um rund eine Stunde. Laut SBB dauert die Sperrung noch mindestens bis Betriebsschluss der Bundesbahnen um 23.30 Uhr.

Der Gotthard-Basistunnel ist mit seinen 57 Kilometern Länge der längste Eisenbahn-Tunnel der Welt. Er ist zusammen mit dem Gotthard-Straßentunnel (16.9 Kilometer Länge) eine der wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen über die Schweizer Alpen. Die Tunnel verlaufen durch das Gotthard-Massiv, das mehrere Kantone voneinander trennt.