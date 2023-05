Zug erfasst Gruppe von Arbeitern bei Köln – zwei Tote

Bei einem Zugunfall in Hürth bei Köln sind am Donnerstag nach Angaben der Bundespolizei zwei Menschen ums Leben gekommen.

Immer wieder kommt es zu Unfällen, in die Züge verwickelt sind.

Bei einem Zugunglück sind in Hürth bei Köln am Donnerstag zwei Menschen von einer Bahn erfasst worden und ums Leben gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen handle es sich bei den Toten um Bauarbeiter, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei in Köln. Zudem sollen demnach fünf weitere Menschen verletzt worden sein.

Nähere Angaben zur Identität der Toten lagen zunächst nicht vor. Ob es sich um Bauarbeiter der Bahn oder anderer Unternehmen handelte, war ebenfalls unklar. Das Unglück ereignete sich gegen 11.30 Uhr.