Zug fährt gegen herabhängende Oberleitung: Zwei Verletzte Ein Regionalzug ist nahe dem S-Bahnhof Friedrichsfelde-Ost mit einer herabhängenden Oberleitung zusammengestoßen. Dabei ist die Oberleitung gerissen, es kam ... dpa

ARCHIV - Ein Rettungswagen der Feuerwehr fährt auf einer Straße. mbolbild Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Sy

Berlin -Ein Regionalzug ist nahe dem S-Bahnhof Friedrichsfelde-Ost mit einer herabhängenden Oberleitung zusammengestoßen. Dabei ist die Oberleitung gerissen, es kam zu einem Stromüberschlag und die Frontscheibe der Führerkabine ist zersplittert, wie die Bundespolizei am Samstag mitteilte. Der 29-jährige Zugführer der Niederbarnimer Eisenbahn sowie eine 52-jährige Zugbegleiterin wurden bei dem Unfall am Biesdorfer Kreuz durch das Glas der Scheibe leicht verletzt. Sie kamen am Samstagmorgen zur Kontrolle in ein Krankenhaus. Die etwa 25 Fahrgäste blieben unverletzt.