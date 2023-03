Zug-Unfall in Berlin-Friedrichsfelde - Zwei Verletzte

Ein Regionalzug fuhr am Samstag gegen eine herabhängende Oberleitung. Der Zugfahrer und die Zugbegleiterin wurden leicht verletzt. 25 Fahrgästen mussten evakuiert werden.

Einsatzkräfte stehen am Samstagmorgen an der Regionalbahnstrecke unweit der Gensinger Straße in Friedrichsfelde. Paul Zinken/dpa