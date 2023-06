Zugspitze: Bergsteiger stirbt bei Absturz – elf weitere gerettet

Ein Bergsteiger stürzt rund 400 Meter in die Tiefe, bevor er auf einem Gletscher tödlich verletzt zum Liegen kommt. Elf weitere Bergsteiger müssen mit Hubschraubern gerettet werden.

Garmisch-Partenkirchen -Ein Bergsteiger ist bei einem Absturz an der Zugspitze ums Leben gekommen. Laut einer Augenzeugin war der Mann am Freitagnachmittag auf dem Höllental-Klettersteig kurz unterhalb des Gipfels unterwegs. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte ein kleiner Schneerutsch den Mann erfasst und mitgerissen. Der Bergsteiger stürzte den Angaben zufolge rund 400 Meter tief, bevor er auf dem Gletscher Höllentalferner tödlich verletzt zum Liegen kam.

Die gerufenen Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Laut Polizei handelt es sich bei dem Bergsteiger um einen 61-Jährigen aus dem Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern weiter an. Von einem Fremdverschulden geht die Polizei derzeit nicht aus.

Zugspitze: Elf Bergsteiger müssen mit Hubschraubern gerettet werden

Elf weitere Bergsteiger, die sich in der Nähe befanden und das Unglück bemerkten, mussten mit Hubschraubern gerettet werden, da sie laut Polizei unter Schock standen und die Rettungskräfte mit weiteren Abgängen am Klettersteig rechneten. Ein Klettersteig ist ein künstlich angelegter Kletterweg, der an Felswänden oder entlang von meist steilen Felspassagen errichtet wird.

Wegen der winterlichen Verhältnisse in den Gipfelregionen sind derartige Schneerutsche keine Seltenheit. In den nächsten Tagen und Wochen sind laut Polizei weitere Abgänge zu erwarten.