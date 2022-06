Schwerer Unfall

Zugunglück mit fünf Toten in Bayern: Bahn plante zeitnah Arbeiten an der Strecke

Noch für den Juni waren an der Unglücksstelle in Burgrain bei Garmisch-Partenkirchen Bahn-Bauarbeiten geplant. Am Freitag kam es zu dem tödlichen Unglück.

