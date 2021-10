Berlin - Zwischen Berlin-Hauptbahnhof und Oranienburg besteht am Montagabend kein Zugverkehr. Grund ist ein Oberleitungsschaden, wie die Deutsche Bahn via Twitter mitteilte. Die Strecke ist gesperrt. Zwischenzeitlich mussten auch Fernverkehrszüge umgeleitet werden und hielten nicht in Berlin-Gesundbrunnen.

Auch die S8 ist von der Streckensperrung betroffen. Es fahren keine Züge zwischen Blankenburg und Schönfließ. Ein Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Blankenburg und Bergfelde wurde eingerichtet, wie die S-Bahn Berlin mitteilte. Fahrgäste können zwischen Bornholmer Straße und Hohen Neuendorf zur Umfahrung auch die S1 nutzen.

https://t.co/0i21XeWnyW — Deutsche Bahn Verkehrsmeldungen (@DB_Info) October 11, 2021